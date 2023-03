Lufthansa verkündet Milliardengewinn

Frankfurt am Main. Die Lufthansa hat für das Jahr 2022 einen Milliardengewinn bilanziert. Bei gut 1,5 Milliarden Euro lag der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit), wie der im MDax gelistete Konzern am Freitag mitteilte. Rekordergebnisse gab es im Frachtgeschäft der Tochter Lufthansa Cargo (1,6 Milliarden bereinigtes Ebit) und in der Wartungssparte (Lufthansa Technik, 511 Millionen). Der Umsatz war 2022 konzernweit mit fast 32,8 Milliarden Euro beinahe doppelt so hoch wie im Vorjahr, das mit knapp 2,2 Milliarden Euro Verlust abgeschlossen worden war. Als Reaktion auf die Mitteilung forderte Verdi-Konzernbetreuer Marvin Reschinsky am Freitag eine »Inflationsausgleichsprämie« von 3.000 Euro für alle Beschäftigten. Konzernchef Carsten Spohr ging darauf nicht ein, kündigte am Freitag aber steigende Ticketpreise für das laufende Jahr an, in dem auch deutlich mehr Gewinn gemacht werden solle. Für die nächste Zeit strebt Spohr die Übernahme der staatlichen Airlines von Italien (ITA) und Portugal (TAP) an. (Reuters/dpa/jW)