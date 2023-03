»Wir streiken Seite an Seite mit den Beschäftigten«

Sven Ellger/IMAGO Für würdige Arbeitsbedingungen und eine lebenswerte Zukunft: Demonstration vor der Dresdner Messe (1.11.2021)

Fridays for Future, kurz FFF, mobilisiert für diesen Freitag erneut weltweit für einen Klimastreik. Welches werden dieses Mal die Schwerpunkte sein?

Die Regierungen sollen sich für Klimagerechtigkeit und eine entsprechende Politik einsetzen. 2015 hat Deutschland sich zu den Pariser Klimazielen und zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze verpflichtet. Doch die Klimapolitik der Bundesregierung verfehlt das. Die Ampel verhandelt mit RWE über den Abriss von Dörfern, deutsche Banken investieren in fossile Projekte im globalen Süden, die dort enormen Schaden anrichten. Konzerne wohlhabender Staaten beuten ehemalige Kolonien aus, um sich an den Rohstoffen zu bereichern.

Ihr Klimastreik wird zusammen mit Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi stattfinden. Was ist das gemeinsame Ziel?

Die Beschäftigten des öffentlichen Personennahverkehrs und die Klimabewegung streiken am Freitag Seite an Seite, damit die Bundesregierung endlich eine sozial gerechte und ökologische Verkehrswende umsetzt. Hierzu müssen die Beschäftigten bessere Löhne erhalten. Aufgrund mieser Bezahlung und schlechter Arbeitsbedingungen herrscht beim ÖPNV Mangel an Arbeitskräften. Gerade auf dem Land sind der Ausbau des Verkehrsnetzes und eine bessere Taktung notwendig. Wir fordern das Verkehrsministerium auf, 24 Milliarden Euro zu investieren. Langfristig sollte der ÖPNV kostenlos zu nutzen sein, er muss schon jetzt günstiger werden.

Davon ist das 49-Euro-Ticket um einiges entfernt, oder?

Es kommt später als angekündigt. Und der Preis stellt, besonders angesichts der gegenwärtigen Inflation, viele Menschen vor Probleme. Wir fordern für den Übergang bis zur kostenlosen Nutzung des Nahverkehrs das Neun-Euro-Ticket.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen plant ab 2024 ein Verbot neuer Gas- und Ölheizungen. Doch viele Altbauten dürften nicht leicht auf Wärmepumpen und Solarenergie umzurüsten sein. Obendrein fehlen Handwerker.

Ein Verbot ohne Strategie, wie das umzusetzen ist, ergibt keinen Sinn. Die Verantwortung für umweltfreundliches Heizen darf in keinem Fall auf die Bürgerinnen und Bürger abgewälzt werden, schon gar nicht auf diejenigen, die sowieso wenig Geld haben. Die Regierung muss sinnvolle Maßnahmen und Subventionierung bieten.

Wie ist das Verhältnis von FFF zur Friedensbewegung? Waren Sie beispielsweise am Sonnabend bei der Großkundgebung für ein Ende des Ukraine-Kriegs auf diplomatischem Weg?

Wir sind keine Militärexpertinnen und -experten und haben noch zuwenig Expertise. Seit dem Angriff auf die Ukraine gibt es eine große Unsicherheit. Vermutlich wird die Stimmungslage bei uns, ob Waffen geliefert werden sollen oder nicht, die gespaltene Meinung dazu in der Gesellschaft widerspiegeln. Meiner Ansicht nach dürfen wir die Ukraine nicht im Stich, die ukrainische Bevölkerung nicht in einer aussichtslosen Situation allein lassen. Wir müssen ihr Gehör schenken, wenn sie Waffenlieferungen fordert. Aggressor ist der russische Präsident Wladimir Putin.

Wie kommt es, dass bei Fridays for Future kaum Stimmen gegen Aufrüstung und Militarisierung zu vernehmen sind, obgleich Kriege maßgeblich zur Klimakatastrophe beitragen?

Ziel muss sein, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird, es auf beiden Seiten so wenig Opfer wie möglich gibt.

Einen Krieg mit der Lieferung schwerer Waffen zur Befriedung führen zu wollen, wie die NATO es vorgibt: Führt das nicht global zu weiterer Aufrüstung?

Das Sterben von Menschen ist furchtbar und muss verhindert werden. Welche Strategie im Krieg welche Konsequenzen nach sich zieht, können die meisten von uns schwer beurteilen. Deshalb hören wir auf die Regierung, die es abwägt, und auf Militärexperten.

Müsste die Bundesregierung aber nicht diplomatische, politische Anstrengungen unternehmen, damit Verhandlungen beginnen und der Konflikt nicht militärisch eskaliert?

Sicher braucht es diese Anstrengungen. FFF hat sich zu all dem noch nicht positioniert.