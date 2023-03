Kreml: Lieferung von Waffen verlängern Krieg

Moskau. Vor dem geplanten Treffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joseph Biden am Freitag (Ortszeit) in Washington hat der Kreml vor neuen westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt. Diese »werden keinen entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der Offensive haben«, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow in Moskau. Doch sei »klar, dass sie diesen Konflikt verlängern werden«. »Wir stellen fest, dass die USA ihre Politik fortsetzen, Waffenlieferungen an die Ukraine zu erhöhen und ihre Schützlinge zu überreden, das gleiche zu tun«, sagte Peskow. (AFP/jW)