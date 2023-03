Larisa-Unglück: Proteste gegen Hellenic Train

Athen. Als Reaktion auf das schwere Zugunglück mit mindestens 57 Toten haben in Griechenland erneut Tausende Menschen gegen Versäumnisse bei der Modernisierung des Schienennetzes protestiert. In der Hauptstadt Athen versammelten sich am Freitag mehr als 5.000 Menschen vor dem Hauptsitz der griechischen Eisenbahngesellschaft Hellenic Train. Im Zuge der Ermittlungen zu dem Unglück durchsuchte die Polizei den Bahnhof der Stadt Larisa. Bei der Razzia sollen die Beamten alle Dokumente beschlagnahmt haben, die bei den Ermittlungen helfen könnten, sagte ein Polizeisprecher gegenüber AFP. (AFP/jW)