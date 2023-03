Westbank: Erneut Jugendlicher getötet

Ramallah. Bei einem israelischen Militäreinsatz in der Westbank ist nach palästinensischen Angaben erneut ein Mensch erschossen worden. Das Opfer sei ein 15jähriger Jugendlicher, der »durch Schüsse in den Rücken« getötet worden sei, meldete AFP am Freitag. Der Vorfall habe sich in der Ortschaft Assun im Zentrum des Westjordanlands ereignet, erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium. Die israelische Armee bestätigte den Einsatz. Erst am Mittwoch war nach palästinensischen Angaben bei einem israelischen Militäreinsatz nahe der Stadt Jericho ein 22jähriger Palästinenser erschossen worden. (AFP/jW)