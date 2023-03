»Reichsbürger«: Waffenarsenal entdeckt

München. Ein mutmaßlicher »Reichsbürger« aus München ist nach dem Fund von Handgranaten und anderen Waffen in seiner Wohnung in Untersuchungshaft gekommen. Das haben die Generalstaatsanwaltschaft München, die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) und das Polizeipräsidium München am Freitag mitgeteilt. Die Wohnung wurde ursprünglich durchsucht, weil der 55jährige Beschuldigte auf Twitter die Polizistenmorde von Kusel gutgeheißen und das Andenken der getöteten Polizisten verunglimpft haben soll. Bei dem Mann seien neben drei Handgranaten Messer, Schlagstöcke, eine Armbrust, eine halbautomatische Pistole und mehrere tausend Stück scharfe Munition beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen gegen den Mann wurden daraufhin auf die Vorwürfe von Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und gegen das Waffengesetz ausgeweitet. (AFP/jW)