Peek & Cloppenburg insolvent

Bonn. Der Düsseldorfer Modehändler Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf (P & C) mit 67 Filialen in Deutschland hat ein Schutzschirm-Insolvenzverfahren beantragt. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. 6.800 Beschäftigte sollen von März bis Mai Insolvenzgeld erhalten – ihre Löhne werden in der Zeit von der Agentur für Arbeit übernommen. Geschäftsführer Thomas Freude sagte der Wirtschaftswoche, im Laufe des Verfahrens »werden auch Arbeitsplätze wegfallen müssen«. Aber: »Stand heute wollen wir alle Stores weiterbetreiben und dort auch auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten.« (Reuters/jW)