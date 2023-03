Südkorea: Weitere Manöver mit USA noch im März

Seoul. Die USA wollen gemeinsam mit Südkorea neue Militärübungen abhalten. Die Kommandoübung »Freedom Shield« werde am 13. März beginnen und ohne Unterbrechung elf Tage dauern, teilten die US-Streitkräfte Korea (USFK) am Freitag mit. In die Stabsrahmenübung, die auf Computersimulationen beruht, sollen demnach auch Übungen im Gelände integriert werden. Zweck der Übungen sei es, die militärische Kooperation der Streitkräfte beider Länder durch »Luft-, Land-, See-, Weltraum-, Cyber- und Spezialeinsätze« zu verbessern, hieß es. Die USA haben 28.500 Soldaten in Südkorea stationiert. (dpa/jW)