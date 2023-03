BRD will Schweiz Panzer abkaufen

Bern. Die Bundesrepublik will von der Schweiz »Leopard 2«-Kampfpanzer aus den 1980er Jahren zurückkaufen. Ein entsprechendes Gesuch ging an das Verteidigungsministerium in Bern, wie dessen Sprecher Renato Kalbermatten am Freitag bestätigte. Sie sollen Panzer ersetzen, die Deutschland und andere EU-Länder in die Ukraine geliefert haben. Wie viele Panzer zurückgekauft werden sollen, sagte das Schweizer Ministerium nicht.

Das Nachbarland der BRD verfügt über 230 »Leopard 2«-Panzer, von denen 134 im Dienst und 96 stillgelegt sind. Sie seien aber nicht »außer Dienst« gestellt, wie Kalbermatten sagte. Nach Schweizer Recht kann aber nur außer Dienst gestelltes Material verkauft werden. Erforderlich ist daher eine entsprechende Entscheidung des Parlaments.(dpa/jW)