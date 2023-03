Nigeria: Zwölf Tote nach Pipelineexplosion

Abuja. Bei einer Explosion an einer Ölpipeline in Nigeria sind mindestens zwölf Menschen verbrannt. Sie hätten illegal Rohöl abgeschöpft, als ein Funke ihres Transportfahrzeugs die Explosion ausgelöst habe, teilte die örtliche Polizei am Freitag mit. Der Unfall ereignete sich im Ort Rumuekpe im Bundesstaat Rivers an der Atlantikküste. Nigeria ist einer der führenden Ölproduzenten Afrikas. Aufgrund hoher Armut, insbesondere im Nigerdelta, wo das meiste Öl gefördert wird, kommt es oft zu Diebstahl der Ressource aus den Pipelines. Beim bislang schlimmsten Unfall im Jahr 1998 starben mehr als 1.000 Menschen, die Öl aus einer aufgebrochenen Pipeline abschöpften. (dpa/jW)