Macron auf »PR-Reise«

Arlette Bashizi/REUTERS »Macron Mörder, Putin zu Hilfe«: Proteste am Mittwoch in Kinshasa gegen den Besuch des französischen Präsidenten

Die frühere Kolonialmacht Frankreich stößt in vielen Ländern Afrikas zunehmend auf Widerstand. Präsident Emmanuel Macron ist deshalb zu einer Reise nach Zentralafrika aufgebrochen, um eine »neue Form der Zusammenarbeit mit dem Kontinent« zu bewerben. Auftakt seiner Tour war am Donnerstag Gabun, wo er eine UN-Konferenz zum Schutz der Wälder, den »One Forest Summit« (OFS), eröffnete. In den kommenden drei Tagen wird Macron nach Angola, in die Republik Kongo und die Demokratische Republik Kongo reisen.

Vorwurf Greenwashing

Sein Auftritt beim OFS, den er mit Gabuns Präsident Ali-Ben Bongo Ondimba organisiert hat, wurde von Protesten lokaler Umweltschutzorganisationen begleitet, die insbesondere dem französischen Staatschef Greenwashing vorwarfen. Paris halte seine eigenen Klimaschutzziele nicht ein und sei nicht glaubwürdig – zumal vor allem französische Konzerne die afrikanische Umwelt zerstörten, zum Beispiel durch den Abbau von Uran in Niger, Gold in Mali oder Mangan in Gabun.

Dass Macron den Klimaschutz am ersten Tag seiner Reise in den Vordergrund stellte, wunderte Aminata Traoré nicht. »Das Thema soll davon ablenken, dass er in erster Linie hier ist, um die ökonomischen Interessen Frankreichs zu verteidigen«, erklärte die Exministerin und Menschenrechtsaktivistin aus Mali am Donnerstag gegenüber jW. Der Präsident sei auf »PR-Reise« und habe die großen französischen Konzernbosse mitgebracht, so Traoré weiter.

Vor dem Start seiner Reise hatte Macron am Montag in einer Rede betont, er plane eine »neue Herangehensweise« in der »Zusammenarbeit mit Afrika«, strebe einen Übergang von einer »Logik der Hilfe« zu einer »Logik der solidarischen und partnerschaftlichen Investition« an. Die »wirtschaftliche Kooperation« solle verstärkt werden. Französische Unternehmen müssten sich dem »Wettbewerb stellen«, so Macron. Nur »drittklassige Manager« nach Afrika zu schicken, wie es bisher oft der Fall sei, könne man sich nicht mehr leisten.

In afrikanischen Ländern mehren sich dagegen die Stimmen, die fordern, dass Paris seine Truppen endgültig aus seinen ehemaligen Kolonien abziehen, seine Militärstützpunkte aufgeben soll. Am Mittwoch demonstrierten einige Dutzend junge Kongolesen in Kinshasa gegen den Besuch des französischen Präsidenten. Sie versammelten sich vor der französischen Botschaft und skandierten »Macron Mörder, Putin zu Hilfe« oder »Frankreich raus aus Afrika«.

Das hat Macron ausgeschlossen – auch wenn er in seiner Rede vom Montag alles dafür tat, die Kontinuität der französischen Militärpräsenz vergessen zu machen angesichts eines ungeheuerlichen Bruchs, mit dem eine »militärische Neuorganisation« einhergehe. Tatsächlich ist nicht die Schließung französischer Stützpunkte geplant, sondern deren »Umwandlung«. In den meisten Fällen werden sie einfach nur umbenannt. Die französischen Truppen werden außerdem nicht abgezogen, ihre Zahl wird »reduziert«. Angesichts des Endes der Operation »Barkhane« in Mali und des Abzugs der letzten französischen Mission in der Zentralafrikanischen Republik war das jedoch ohnehin geplant. Macron erklärte weiter, der militärische Schwerpunkt würde künftig auf »Ausbildung« und »Ausrüstung« der afrikanischen Armeen liegen. In Wahrheit könnte die Zahl der von den Franzosen verwalteten oder mitverwalteten Stützpunkte im übrigen sogar noch steigen, da Macron eine »Entwicklung von Stützpunkten mit regionaler Ausrichtung« erwähnte.

Profite schützen

Warum er die Truppen nicht abziehen wolle, beantwortete Macron mit einer Tautologie: »Wir werden bleiben«, weil »wir bei dem, was wir tun müssen, dabei sein müssen«. Verständlicher äußerte sich Traoré: Das Militär sei da, um Frankreichs Profitmacherei in Afrika zu schützen. »Und übrigens«, fügte sie hinzu, »unser Kampf hier gegen Macron ist derselbe wie der der Franzosen gegen seine ›Rentenreform‹: Auf der einen Seite steht das Geld, auf der anderen die lohnabhängige Bevölkerung.«