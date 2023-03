Verkehrswende wird um 40 Jahre verschoben

Berlin. Schnellere Verbindung und direktere Anschlüsse bis 2030 hatte sich die Deutsche Bahn bis 2030 vom »Deutschlandtakt« versprochen. Dieser wird jetzt laut einem ZDF-Bericht von Donnerstag vom FDP-geführten Verkehrsministerium in eine ferne Zukunft verschoben. Die ursprünglich für die nächsten zwölf Jahre geplante Investitions- und Umbauoffensive für den deutschen Schienenverkehr sehe er erst »in den nächsten 50 Jahren als Jahrhundertprojekt«, erklärte Staatssekretär Michael Theurer dem öffentlich-rechtlichen Sender. Der Ausbau der Schiene soll so offenbar bis mindestens 2070 verschoben werden. Es sei immer »völlig klar gewesen, dass das Jahrzehnte dauert«, zitierte das ZDF den Staatssekretär, der gleichzeitig Beauftragter für den Schienenverkehr ist. Bleibt abzuwarten, wie die Ampel die Bahn zum »Rückgrat der Mobilität« werden lassen will. (jW)