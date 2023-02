Kuba: Mehr Umsatz mit Habanos-Zigarren

Havanna. Das Geschäft des kubanischen Zigarrenherstellers Habanos kommt nach Corona und Hurrikan Ian wieder auf die Beine. Das Unternehmen habe im angelaufenen Geschäftsjahr seinen Umsatz um zwei Prozent auf 545 Millionen Dollar steigern können, teilte Habanos am Montag in Havanna mit. Der Hersteller hat nach eigenen Angaben einen Anteil von 40 Prozent am Weltmarkt für Premiumtabak. Mehr als die Hälfte des Umsatzes entfällt nach Habanos-Angaben auf Europa. In Asien sei China zu einem wichtigen Markt geworden. Habanos vermarktet seine Zigarren in 140 Ländern auf fünf Kontinenten. In den USA untersagt das seit mehr als 60 Jahren bestehende Wirtschaftsembargo die legale Einfuhr. (dpa/jW)