Kiew: China liefert keine Waffen an Russland

Kiew. Der ukrainische Geheimdienstchef Kirilo Budanow sieht keine Hinweise auf mögliche chinesische Waffenlieferungen an Russland. »Ich sehe keinerlei Anzeichen, dass derartige Dinge auch nur diskutiert werden«, sagte er in einem am Montag verbreiteten Interview dem US-Auslandssender Voice of America. Angesprochen auf US-Vorwürfe, dass China dies erwäge, sagte Budanow: »Ich teile diese Meinung nicht.« US-Außenminister Antony Blinken blieb am Dienstag bei den Mutmaßungen und drohte Beijing Sanktionen an. Die US-Regierung werde nicht zögern, chinesische Unternehmen und Einzelpersonen mit Sanktionen zu belegen, sollte China gegen die Russland-Sanktionen verstoßen, sagte Blinken zu Reportern während einer Reise nach Kasachstan und Usbekistan. Wenn China Russland im Ukraine-Krieg bei Waffen helfe, werde dies ein ernsthaftes Problem für die Führung in Beijing bei ihren Beziehungen zu Ländern auf der ganzen Welt darstellen. (AFP/Reuters/jW)