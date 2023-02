Springer-Konzern kürzt bei Bild und Welt

Berlin. Der Medienkonzern Axel Springer streicht Stellen bei Bild und Welt. »In den Bereichen Produktion, Layout, Korrektur und Administration wird es deutliche Reduzierungen von Arbeitsplätzen geben«, teilte der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner am Dienstag in einem Schreiben an die Beschäftigten mit, das dpa vorlag. Wie viele Stellen betroffen sind, ist noch offen. In seinem Schreiben ging Döpfner auch auf die Rolle von künstlicher Intelligenz (KI) ein. Diese werde »Journalismus und Mediengeschäft revolutionieren«, meinte er. KI könne den Journalismus »unterstützen oder ersetzen«. (dpa/jW)