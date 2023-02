DIW: Deutsche Wirtschaft Anfang 2023 geschrumpft

Berlin. Die deutsche Wirtschaft schrumpft nach Einschätzung des DIW-Instituts auch Anfang 2023 leicht und gleitet damit in eine Rezession. Erst ab dem zweiten Quartal sei von zunehmend positiven Wachstumsraten auszugehen, teilten die Berliner Ökonominnen und Ökonomen am Dienstag mit. »Die deutsche Wirtschaft durchläuft im Winterhalbjahr eine Phase der wirtschaftlichen Abkühlung und dürfte sogar in eine technische Rezession rutschen – also zwei Quartale mit schrumpfender Wirtschaftsleistung in Folge«, sagte Timm Bönke, Koleiter des Konjunkturteams im DIW Berlin. (Reuters/jW)