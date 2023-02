Kritik an EU-Mission in Armenien

Baku. Moskau und Baku haben die Entsendung einer neuen EU-Beobachtermission ins Grenzgebiet zwischen Armenien und Aserbaidschan kritisiert. »Die EU missbraucht ganz offen ihre Beziehungen zu Armenien und Aserbaidschan«, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag bei einem Treffen mit seinem Kollegen Jejun Bayramow in Baku. Dies lasse »Zweifel« an der Legitimität, den Aufgaben, dem Mandat und der Dauer der Mission aufkommen. Vergangene Woche hatte die EU angekündigt, das Personal der neuen zivilen Mission von 40 auf 100 Angehörige aufzustocken. (AFP/jW)