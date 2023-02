Moskau besorgt über Lage in Transnistrien

Moskau. Russland verfolgt die jüngsten Entwicklungen in Transnistrien aufmerksam und sei besorgt über die derzeitige Lage in dem international nicht als souverän anerkannten Gebiet in Moldau. Dies sagte der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau. Die Lage in Transnistrien sei instabil, und diese Instabilität werde »von außen angezettelt«, erklärte Peskow. Weiter sagte er: »Wir wissen, dass unsere Gegner sowohl aus dem ukrainischen Regime als auch aus einigen europäischen Ländern zu verschiedenen Provokationen fähig sind. Wir sind gut informiert«, fügte er hinzu. Vergangene Woche hatte das russische Verteidigungsministerium erklärt, dass Kiew in naher Zukunft einen Angriff auf Transnistrien unter falscher Flagge plane und dabei Einheiten der ukrainischen Streitkräfte und Nationalisten des Asow-Bataillons einsetzen wolle. (Reuters/jW)