Mehr Tote nach Bootsunglück vor Italien

Steccato di Cutro. Einen Tag nach dem Schiffsunglück vor der süditalienischen Küste ist die Zahl der registrierten toten Asylsuchenden auf 62 gestiegen. Am Montag morgen wurden drei weitere Leichen entdeckt, wie Feuerwehrkommandant Roberto Fasano im TV-Sender Rai News 24 sagte. Am Sonntag hatten die Behörden zunächst 59 Tote bestätigt; darunter waren nach Angaben der Zeitung La Repubblica gut ein Dutzend Kinder. Rund 80 Menschen wurden gerettet oder konnten aus eigener Kraft die kalabrische Küste erreichen, nachdem ihr Boot gekentert war. Wie viele Menschen auf dem Holzkutter waren, darüber gab es am Montag weiterhin keine gesicherten Angaben. Dutzende Menschen wurden noch vermisst. (dpa/jW)