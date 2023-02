Türkei tötet jesidische Kämpfer im Nordirak

Erbil. Bei einem türkischen Drohnenangriff im Nordirak sind kurdischen Angaben zufolge am Montag mindestens drei Menschen getötet worden. Wie die Antiterroreinheit der Autonomen Region Kurdistan mitteilte, zielte die Drohne auf ein Fahrzeug und tötete drei jesidische Kämpfer. Die sogenannten Sindschar-Widerstandseinheiten der Jesiden verurteilten die Attacke, wie ANF berichtete: „Die Angriffe des türkischen Staates sind die Fortsetzung des Völkermords an den Jesid:innen. Es handelt sich um einen Angriff auf das Selbstbestimmungs- und Selbstverteidigungsrechts der jesidischen Gemeinschaft.« Die Terrormiliz »Islamischer Staat« hatte 2014 das Sindschar-Gebirge im Nordirak erobert und einen Genozid an den Jesiden begangen, die dort seit Jahrhunderten leben. (AFP/jW)