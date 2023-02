Afghanistan: Razzia gegen IS

Kabul. In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben Einsatzkräfte der regierenden Taliban bei einer Razzia zwei Mitglieder der Terrormiliz »­Islamischer Staat« (IS) getötet. Das teilte der Taliban-­Sprecher Sabiullah Mudschahid am Montag mit. Bei der Razzia im Norden der Stadt seien auch Waffen und Munition beschlagnahmt worden. Anwohner berichteten von Schüssen und Explosionen, die über Stunden zu hören gewesen seien. Die Taliban bekämpfen den ebenfalls sunnitischen »IS« seit seinem Auftauchen in Afghanistan Anfang 2015. Beobachtern zufolge versucht der »IS«, einen konfessionellen Konflikt in Afghanistan zu entfachen, einen Keil zwischen die Taliban zu treiben und deren externe Ressourcen zu ­beschneiden. Aus diesen Gründen etwa habe die Terrormiliz zuletzt chinesische oder russische Ziele in Kabul angegriffen. (dpa/jW)