Syrien: Tote durch Landminen

Damaskus. Bei der Explosion zweier Landminen im Westen Syriens sind mindestens zehn Menschen getötet und weitere verletzt worden. Das meldete die amtliche Nachrichtenagentur SANA am Montag. Die Betroffenen wollten demnach auf Feldern in der Nähe der Stadt Hama Trüffel sammeln. Dabei sei ein Transporter mit Landarbeitern auf eine Mine aufgefahren. Bei der Explosion kamen laut SANA neun Menschen ums Leben, zwei wurden verletzt. Bei einer zweiten Explosion in derselben Region habe es einen weiteren Toten sowie zehn Verletzte gegeben, hieß es weiter. Nähere Angaben zu den Hintergründen des zweiten Vorfalls wurden zunächst nicht gemacht. Die Minen wurden SANA zufolge in beiden Fällen vom Terrornetzwerk »Islamischer Staat« gelegt. (dpa/jW)