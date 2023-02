Nigeria: Labour-Kandidat gewinnt Lagos State

Lagos. Im Rennen um die Präsidentschaft in Nigeria hat Außenseiter Peter Obi in der Schlüsselregion Lagos gewonnen. Laut den am Montag veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen der Unabhängigen Nationalen Wahlkommission (INEC) hat der Kandidat der Labour-Partei unter den mehr als sieben Millionen registrierten Wählern in dem Bundesstaat die Mehrheit erreicht. Noch am Montag wollte die INEC das offizielle Votum für die Hauptstadtregion bekanntgeben. Ein endgültiges Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in dem 225 Millionen Einwohner zählenden Land in Westafrika wird gegen Ende der Woche erwartet. (AFP/jW)