Coronavirus: China weist US-Bericht zurück

Beijing. China hat Medienberichte über Erkenntnisse des US-Energieministeriums zurückgewiesen, wonach das Coronavirus einer Laborpanne entsprungen sein könnte. Beijings Außenamtssprecherin Mao Ning sagte am Montag, die Suche nach dem Ursprung des Virus sei eine wissenschaftliche Angelegenheit und solle »nicht politisiert« werden. Dass eine Laborpanne »höchst unwahrscheinlich« sei, habe die Forschungsmission der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit chinesischen Wissenschaftlern bei ihren Untersuchungen 2021 in der zentralchinesischen Stadt Wuhan festgestellt, wo das Virus erstmals entdeckt worden war. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge soll das US-Energieministerium nun von einer möglichen Laborpanne ausgehen – aber nur mit einem »niedrigen« Grad der Gewissheit. Damit schließt sich das Energieministerium der Einschätzung der Bundespolizei FBI an. (dpa/jW)