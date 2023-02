»Holcim war zu einer Einigung nicht bereit«

Christian Hartmann/REUTERS Seit Juli 2015 Teil des Zementgiganten: Fabrik der Firma Lafarge (Pantin, 7.4.2014)

Sie unterstützen gegenwärtig vier Indonesierinnen und Indonesier bei einer Klage gegen den Schweizer Zementkonzern Holcim. Worum geht es in dem Fall?

Es geht um Klimagerechtigkeit. Es kann nicht sein, dass die Betroffenen auf der Insel Pari selbst für die Schutzmaßnahmen aufkommen müssen, obwohl sie gar nicht zur Klimakrise beigetragen haben. Die Insel ist akut bedroht und würde aufgrund des steigenden Meeresspiegels bis 2040 verschwinden. Diese vier Indonesierinnen und Indonesier verlangen von Holcim, dass der Konzern Verantwortung übernimmt und für einen Teil der Schäden, die auf der Insel verursacht wurden, aufkommt.

Holcim ist für 0,4 Prozent aller industriellen CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Die Klägerinnen und Kläger verlangen eine Kompensierung in Höhe von 0,4 Prozent der klimabedingten Schäden sowie eine dementsprechende Kostenübernahme für Schutzmaßnahmen der Insel. Diese Maßnahmen sollen etwa Mangrovenwälder sowie Steinmauern sein, um die Insel vor hohen Wellen zu schützen.

Wie lief der Prozess bisher ab?

Die Kläger haben im Juli ein Schlichtungsgesuch eingereicht. Ein entsprechendes Schlichtungsgespräch folgte im Oktober. Das Unternehmen zeigte allerdings keine Bereitschaft für eine Einigung. Die Kläger verlangen umgerechnet etwa 14.600 Euro. Vergleicht man das mit den 778 Millionen, die der Konzern wegen Terrorismusfinanzierung in Syrien im Oktober bezahlt hat, ist das ein sehr kleiner Betrag.

Ein Zementkonzern finanzierte Terroristen in Syrien?

Dabei ging es um das Unternehmen Lafarge, welches vor sieben Jahren mit Holcim fusionierte. Lafarge war in Syrien tätig und hat über Jahre an den »Islamischen Staat« gezahlt. Deshalb wurde das Unternehmen in den USA wegen Terrorismusfinanzierung angeklagt und musste die Buße von 780 Millionen Euro zahlen.

Welche Chancen sehen Sie für die Klage gegen Holcim?

Ein Urteil könnte dazu führen, dass Holcim seine Emissionen stark reduzieren muss, damit die Insel noch zu retten ist. Über die Chancen können wir leider wenig sagen, da es die erste Klimaklage gegen ein Unternehmen in der Schweiz ist. In Deutschland wurde bisher eine gegen RWE von einem peruanischen Bauern eingereicht.

Bei einer ersten Klage ist die Einschätzung schwierig. Ein Beispiel aus den Niederlanden zeigt aber, was möglich ist. Dort wurde der Shell-Konzern verurteilt und muss seine CO2-Emissionen bis 2030 reduzieren. Ein so wegweisendes Urteil erhoffen wir uns im jetzigen Fall auch von den Schweizer Gerichten.

Nun bereitet eine solche Klage viel Arbeit und ist mit hohen Kosten verbunden. Kann es auf Dauer ein probates Mittel sein, um Konzerne zu wirksamem Klimaschutz zu zwingen?

Beim Thema Klimawandel darf es keinen rechtsfreien Raum für Emittenten geben. Es braucht Gerichte, die feststellen, ob Unternehmen genug für Klimaschutz machen oder nicht und beurteilen, ob diese für Klimaschäden aufkommen müssen oder nicht. Darum ist es wichtig, dieses Mittel einzusetzen, damit die Konzerne für ihre Schäden aufkommen und Emissionen reduzieren.

Die vier Klägerinnen und Kläger aus Indonesien haben darüber hinaus ein Gesuch zur unentgeltlichen Rechtspflege gestellt. Nach dem Schweizer Recht heißt das, der Staat übernimmt die Kosten, falls das Gesuch angenommen wird.

Dennoch fehlt es an politischer Regulierung klimaschädlicher Unternehmen.

Das stimmt. Es ist eine andere Frage, wie die Staaten ihren Einfluss auf Konzerne ausüben können. Etwa durch CO2-Gebühren. Wir beobachten, dass Konzerne wie Holcim lächerlich wenig CO2-Steuern oder Gebühren bezahlen. In der Schweiz ist Holcim von der CO2Steuer befreit. Der Gesetzgeber hat geregelt, dass große Emittenten davon befreit werden, falls sie einen CO2-Reduzierungsplan vorweisen. Das ist bei Holcim Schweiz der Fall und gilt damit nur für die wenigen Zementwerke, die der Konzern in der Schweiz betreibt.