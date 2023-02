Erneut Probleme bei Boeing-Maschine

New York. Der US-Flugzeugbauer Boeing hat erneut die Auslieferung seiner Langstreckenflieger 787 (»Dreamliner«) stoppen müssen. Grund dafür seien Probleme an einem Teil des Flugzeugrumpfes, teilte am Donnerstag (Ortszeit) die US-Flugaufsichtsbehörde FAA mit. Der Konzern müsse nun »zusätzliche Analysen« für dieses Teil vornehmen. Boeing hatte erst im August vergangenen Jahres nach mehr als einjähriger Unterbrechung wegen Produktionsmängeln wieder mit der Auslieferung der »Dreamliner« begonnen. (AFP/jW)