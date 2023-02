Japan: Inflation steigt auf 41-Jahres-Hoch

Tokio. Die Inflation in Japan legt weiter zu. Die Verbraucherpreise (exklusive der Preise für frische Lebensmittel) lagen im Januar im Schnitt 4,2 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Das ist der stärkste Anstieg seit September 1981. Die gesamten Verbraucherpreise, also inklusive frischer Lebensmittel, stiegen noch etwas deutlicher um 4,3 Prozent. Auch das ist der stärkste Anstieg seit langer Zeit. (dpa/jW)