»Es müssen alle neokolonialen Machtstrukturen enden«

UIG/imago images Wandgemälde in Johannesburg zu einem Aufstand der Soweto (13.10.2015)

An diesem Sonnabend findet der alljährliche »Maafa«-Gedenkmarsch statt, bei dem an die afrikanischen und schwarzen Opfer von Versklavung, Kolonialismus und Rassismus erinnert sowie schwarze Helden geehrt werden soll. Warum beginnt Ihre Demonstration in der Berliner Wilhelmstraße?

Wir beziehen uns auf die sogenannte Aufteilung Afrikas. Sie begann 1884 auf Einladung von Reichskanzler Otto von Bismarck bei einer Konferenz im Reichskanzlerpalais in der Wilhelmstraße 77 und endete dort am 26. Februar 1885. Wir gehen auch deswegen auf die Straße, weil Franzosen, Deutsche oder die Europäische Union weiterhin überall in Afrika mitmischen. Nach der Sklavenzeit und dem Kolonialismus muss damit jetzt Schluss sein. Wir fordern deshalb die vollständige Dekolonisierung und das Ende aller neokolonialen und imperialen Machtstrukturen.

Eines Hauptziel des Gedenkmarschs ist es, Afrikaner in Deutschland zu erreichen. Ich sage bewusst Afrikaner, weil ich glaube, dass jeder Schwarze in Deutschland, ob hier geboren oder anderswo auf der Welt, afrikanische Wurzeln hat. Wenn wir es schaffen, dass wir jedes Jahr zusammenkommen, um an unsere Vorfahren und Heldinnen und Helden zu erinnern, ist das eine politische Botschaft nicht nur für die Europäer, sondern auch für uns selbst.

Wer sind die afrikanischen und schwarzen Helden, an die Sie erinnern wollen?

Es gibt viele. 535 Jahre nach dem Beginn der Maafa in Afrika – also der Versklavung, des Kolonialismus, des Rassismus – gedenken wir zum Beispiel der Opfer des Genozids in Namibia oder der Afrikaner, die in Konzentrationslagern gestorben sind. Wir reden aber auch von Führern wie Patrice Lumumba, der 1961 im Kongo ermordet wurde, vom Apartheidsmassaker in Soweto 1976 oder den Aba-Frauen im Südosten Nigerias, die 1929 gegen den britischen Kolonialismus gekämpft haben. Wir beziehen uns ebenso auf schwarze Aktivisten der Diaspora wie Malcolm X oder Martin Luther King. In Deutschland denken wir an Amadeu Antonio, Oury Jalloh und all denjenigen, die ermordet wurden, wie zuletzt Mouhamed Dramé in Dortmund (der 16jährige Geflüchtete aus dem Senegal wurde 2022 von der Polizei erschossen, jW).

Den Gedenkmarsch gibt es bereits seit 17 Jahren. Mittlerweile hat sich die Debatte geändert, denkt man an die Kritik am Berliner Humboldt-Forum, die bilateralen Verhandlungen um das koloniale Erbe mit Namibia und die Diskussion über die Rückgabe geraubter Kunstgegenstände. Sehen Sie da eine positive Entwicklung in Deutschland?

Ja. Einen entscheidenden Anteil daran haben die Organisationen und Netzwerke, die für Wiedergutmachung und Gerechtigkeit kämpfen. Wir sehen, dass sich im deutschen Mainstream viel bewegt. Im vergangenen Jahr hat Deutschland einen Teil der Artefakte zurückgegeben, die während der Kolonialzeit gestohlen wurden. Dennoch: Der politische Kampf, der dahintersteht, bleibt eine Herausforderung. Wir müssen weiter Druck machen. Wir fordern zum Beispiel auch, dass die im Humboldt-Forum ausgestellte Ngonso-Skulptur des Nso-Volkes in Kamerun zurückgegeben wird.

Sie sprechen sich auch für ein afrikanisches Denkmal in Berlin aus. Wie stellen Sie sich dieses vor?

Es sollte eigentlich in unserer Verantwortung liegen, einen Platz zu finden, an dem wir einen Erinnerungs- und Lernort aufbauen können. Aber wenn die Gelder dafür von der Stadt kommen, hat diese auch politischen Einfluss auf die Entscheidung. Wenn wir Rassismus, Ausbeutung und Völkermord ernsthaft bekämpfen wollen, können wir nicht die Instrumente derjenigen benutzen, an die wir unsere Forderungen richten. Die Dekolonisierung muss von uns kommen, und damit auch die Finanzierung für das Denkmal. Deshalb richten sich unsere Forderungen auch an die Vertretungen und Diplomaten unserer jeweiligen afrikanischen Regierungen hier in Deutschland und in Europa.