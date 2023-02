Schweden will »Leopard 2« an Kiew liefern

Stockholm. Schweden hat die Lieferung von Kampfpanzern und Luftabwehrsystemen an die Ukrai­ne angekündigt. »Wir haben entschieden, ›Leopard 2‹-Panzer an die Ukraine zu liefern«, sagte Ministerpräsident Ulf Kristersson am Freitag zum Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine. Er fügte hinzu, auch Luftabwehrsysteme der Typen »HAWK« und »IRIS-T« würden geliefert. Verteidigungsminister Pål Jonson sagte, bei den Kampfpanzern handele es sich um »etwa« zehn Exemplare des Modells »Leopard 2 A5«. (AFP/jW)