Nordkorea meldet Raketentests

Pjöngjang. Die Demokratische Volksrepublik Korea hat eigenen Angaben zufolge mehrere militärische Lenkflugkörper getestet, um ihre atomare Abschreckung zu verstärken. Vier Langstreckenmarschflugkörper seien am Donnerstag ostwärts in Richtung offenes Meer abgefeuert worden, berichteten die Staatsmedien am Freitag. Durch solche Übungen werde die »Fähigkeit zu einem tödlichen nuklearen Gegenangriff« verstärkt. Einen Tag vor dem Waffentest hatten die USA und ihr Verbündeter Südkorea ein Szenario durchgespielt, bei dem Nordkorea auch Atomwaffen einsetzen würde. (dpa/jW)