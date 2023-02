Brasilien: 50 Tote nach Regenfällen

São Paulo. Die Zahl der Toten nach Überschwemmungen und Erdrutschen in Brasilien ist auf mindestens 50 gestiegen. Allein in der Stadt São ­Sebastião im Südosten des Landes starben am Karnevalswochenende 49 Menschen, wie die Regierung des Bundesstaates São Paulo am ­Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Ein weiterer Todesfall wurde aus Ubatuba gemeldet. Demnach wurden bisher 38 Opfer identifiziert, unter ihnen 13 Männer, 12 Frauen und 13 Kinder, sowohl Bewohner als auch Touristen. Dutzende werden noch vermisst. Mehr als 2.250 Menschen wurden wegen des ­Regens und seiner verheerenden Folgen vertrieben. Schwere Regenfälle hatten seit Sonnabend Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht. (dpa/jW)