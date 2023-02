Orban: Annahme der NATO-Erweiterung

Budapest. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat das Parlament seines Landes dazu aufgefordert, die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO zu unterstützen. »Da sind wir ­moralisch in der Pflicht«, ­sagte er am Freitag im ­staatlichen Rundfunk. Auch Ungarn habe man 1999 bereitwillig in das »Verteidigungsbündnis« aufgenommen. Ungarn ist neben der Türkei das letzte NATO-Land, das die Beitritte der beiden ­nordeuropäischen Staaten noch nicht ratifiziert hat. Nach langer Wartezeit soll das ­Parlament nun am ­kommenden Mittwoch darüber beraten. Über die Annahme der Beitrittsprotokolle soll es dann in der übernächsten Woche abstimmen. Die Zustimmung gilt als gesichert. (dpa/jW)