Moskau: Kiew plant Angriff auf Transnistrien

Moskau. Die russische Militärführung hat der Ukraine erneut vorgeworfen, einen Angriff auf das von der Nachbarrepublik Moldau abtrünnige Gebiet Transnistrien vorzubereiten. Damit wolle Kiew einem angeblichen Vorstoß russischer Einheiten aus Transnistrien zuvorkommen, berichtete die russische Staatsagentur TASS am Donnerstag abend unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen im Verteidigungsministerium in Moskau. Die russische Aufklärung habe eine starke Konzentration ukrainischer Kräfte an der Grenze zu Transnistrien erkannt. (dpa/jW)