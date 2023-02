Hoffnung keimt auf

Mary Altaffer/AP/dpa António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, spricht auf der Sondersitzung der UN-Vollversammlung (New York, 22.2.2023)

Das Armdrücken darum, wie sich die Staatenwelt zum Ukraine-Krieg positioniert, dauert an. Einen aktuellen Zwischenstand konnte man am Donnerstag – nach jW-Redaktionsschluss – an der Abstimmung der UN-Generalversammlung über die jüngste Resolution ablesen, die die russische Invasion anprangert. Die Bundesregierung hatte dem Votum hohen Wert beigemessen; Außenministerin Annalena Baerbock war am Donnerstag noch eigens nach New York gereist, um dort zugunsten einer Unterstützung der Resolution Druck zu machen. Denn die Stimmung unter den 193 UN-Mitgliedstaaten beginnt sich zu verändern.

Bislang war klar: Eine Mehrheit aller Staaten übt Kritik am russischen Einmarsch in die Ukraine. Fast drei Viertel von ihnen waren bereit, in einer UN-Resolution zu erklären, sie »bedauerten« den Angriff (2. März 2022) bzw. »verurteilten« die Annexion ukrainischer Gebiete durch die Russische Föderation (12. Oktober 2022). Klar war auch: Drei Viertel aller Staaten beteiligen sich nicht an den Sanktionen des Westens gegen Russland. Trotz breiten Unmuts über die russische Invasion ist der Westen in seinem Wirtschaftskrieg gegen Russland faktisch isoliert.

Seit einigen Wochen aber kommt etwas Bewegung in die Staatenwelt: Die Forderung, es müsse ein Ende haben mit dem Krieg, gewinnt an Fahrt. Der wohl bedeutendste Grund: Vor allem der Wirtschaftskrieg, den der Westen gegen Russland führt, wirkt sich in Form hoher Energie- und Nahrungsmittelpreise besonders für ärmere Länder verheerend aus. Seit Brasilien angekündigt hat, eine Initiative für Frieden starten zu wollen; seit man weiß, dass in Indien an Verhandlungskonzepten gearbeitet wird; seit bekannt ist, dass China einen Plan für eine politische Lösung präsentieren will, keimt Hoffnung auf.

Und der Druck in dem Kessel, auf den der Westen bislang den Deckel presst, steigt. Das ursprüngliche Vorhaben, in der Resolution ein Kriegsverbrechertribunal zu fordern, wurde fallengelassen: Die Chancen, Zustimmung dafür zu bekommen, galten als allzu gering. Statt dessen wurde – wenn auch in einer billigen Formulierung – das Wörtchen »Frieden« aufgenommen, um den Druck ein wenig zu dämpfen. Ob es gelingen würde, wieder rund 140 Stimmen gegen Moskau zusammenzubekommen wie noch im Vorjahr, galt vor der Abstimmung in New York als Gradmesser für den Einfluss des Westens.

Einen kleinen Rückschlag mussten die Hardliner auf der westlichen Seite der Front mitten in Europa hinnehmen. In Wien eröffnete die Parlamentarische Versammlung der OSZE ihre Wintertagung. Mit dabei waren russische Delegierte. Österreich hatte hart dafür gekämpft, sie – anders als 2022 – einzuladen. Das Hauptargument: Bricht man auch noch in der OSZE alle Brücken ab, dann wird überhaupt nicht mehr geredet. Und man trifft sich in diesem Rahmen schließlich nicht, um sich wohlzufühlen, sondern um Fortschritte zu erzielen. Politisch, nicht militärisch.