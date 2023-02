»Er wurde ohne Geld und Papiere ausgesetzt«

Michael Kappeler/dpa Hauptsache weg mit ihnen: Für die Bundesregierung haben »Rückführungen« auch in Katastrophengebiete noch Priorität (Leipzig, 31.7.2019)

Mindestens 48.000 Menschen sind in den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien gestorben. Trotzdem wurden am Dienstag zwei Personen vom Flughafen Hamburg aus in diese Krisenregion abgeschoben. Wie haben Sie davon erfahren?

Beide Männer, die in die Türkei abgeschoben wurden, saßen in Glücksstadt in Abschiebehaft. Das Abschiebegefängnis wird von den drei Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam betrieben. Es gibt dort 20 verfügbare Plätze, um Personen bis zu 18 Monate lang einzusperren, ohne dass sie eine Straftat begangen hätten. Der bloße Verdacht, dass sie sich einer Abschiebung entziehen könnten, reicht aus. Die Initiative »Kein Abschiebegefängnis in Glücksstadt und anderswo«, in der ich auch aktiv bin, erfuhr zunächst von einer Person, die schon seit vier Wochen dort gefangen war, und am Dienstag nach Istanbul abgeschoben wurde. Mit demselben Flug wurde ein weiterer Mann ausgewiesen. Es gibt übrigens noch einen Fall. Diese Person sollte direkt von der Kieler Ausländerbehörde, wo sie ihre Duldung verlängern lassen wollte, zur Abschiebung an den Flughafen gebracht werden. Zum Glück war in dem Fall eine ehrenamtliche Betreuerin dabei, die dies mit einem Eilantrag verhindern konnte.

Das Innenministerium in Schleswig-Holstein hat angegeben, die beiden Männer seien nicht ins Erdbebengebiet, sondern nach Istanbul abgeschoben worden. Wie ist die Situation dort?

Zunächst finden wir diese Argumentation des Innenministeriums heuchlerisch und hinterhältig. Der Mann, mit dem wir nach seiner Abschiebung in Kontakt standen, stammt nicht aus Istanbul, wohin er willkürlich abgeschoben wurde. Er kommt aus Schleswig-Holstein. Seine Familie lebt im türkischen Katastrophengebiet nahe der syrischen Grenze. Deren Haus ist einsturzgefährdet infolge des Erdbebens. Er war am Flughafen Istanbul verzweifelt, weil er dort ohne Geld und Papiere einfach ausgesetzt wurde, ohne dass ihm in irgendeiner Weise geholfen wurde. Die Ausländerbehörde hat vor Jahren seinen Pass verloren. In Istanbul gibt es zudem keinen verfügbaren Wohnraum, weil über fünf Millionen Menschen danach suchen, die durch die Beben obdachlos geworden sind. Weil er vor dem Nichts stand, haben wir ihm privat Geld geschickt.

Wer steht politisch in der Verantwortung für dieses Vorgehen?

Bundesinnenministerin Nancy Faeser und die Außenministerin Annalena Baerbock besuchen das Erdbebengebiet, versprechen Hilfe und unbürokratische Visa; zugleich aber werden Menschen aus Deutschland in die Türkei abgeschoben. Das macht uns wütend. Es ist Aufgabe der Ampelregierung und der Landesinnenministerien, für einen Abschiebestopp zu sorgen. Abschiebungen sind grundsätzlich eine rassistische Praxis. Wer das Glück hat, in Ländern im Wohlstand geboren zu sein, darf dies nicht für sich allein beanspruchen. Die »Seebrücke« setzt sich für das Recht auf Bewegungsfreiheit ein. Jede und jeder muss sich in dem Land seiner Wahl ein Leben aufbauen können, ohne eine Abschiebung fürchten zu müssen. Die gesellschaftliche Realität muss hin zu einem solidarischen Umgang miteinander verändert werden – ohne eine Praxis der Ausgrenzung.

Was sagen Sie Politikerinnen und Politikern, die behaupten, Abschiebungen seien erforderlich, um die Kommunen nicht zu überlasten und »Sicherheit« zu gewährleisten?

Dieses rechte Narrativ darf nicht weiter fortgeschrieben werden. Wir müssen dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten schaffen. In Kommunen stehen Gebäude als Spekulationsobjekte leer, die gut als Wohnraum genutzt werden können. Eine Debatte um die Nutzung von Turnhallen würde sich somit erübrigen. Was eine vermeintliche Sicherheitsgefahr angeht: Statt gegen traumatisierte Menschen vorzugehen, die nach Deutschland flüchten, sollten sich die Innenministerien endlich vorrangig mit den extrem rechten Strukturen in der BRD beschäftigen, die bekanntermaßen bis in Polizeibehörden und die Bundeswehr hineinreichen.