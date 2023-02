96 Tote in Somaliland in zwei Wochen

Mogadischu. In der Region Somaliland am Horn von Afrika sind bei Gefechten zwischen Separatisten und regierungstreuen Milizen mindestens 96 Menschen in den vergangenen zwei Wochen ums Leben gekommen. Nach telefonischen Angaben eines Krankenhausdirektors vom Donnerstag aus der umkämpften Stadt Las Anod in der um Abspaltung kämpfenden »Republik Somaliland« im Nordwesten Somalias gab es außerdem 560 Verletzte. (AFP/jW)