Vier Asylsuchende in Ägais vermisst

Athen. Südlich der griechischen Insel Samos werden mindestens vier Asylsuchende vermisst. In der Nacht zum Donnerstag hatten Beamte der europäischen Grenzagentur Frontex und der griechischen Küstenwache 18 Menschen aus einem in Seenot geratenen kleinen Motorboot in Sicherheit gebracht, wie die Küstenwache mitteilte. Nach Angaben der Geretteten sind vier Menschen ins Wasser gefallen. Eine »umfangreiche Suchaktion« sei eingeleitet worden, hieß es weiter. Im Vorjahr sind nach UN-Angaben in der Region mindestens 326 Personen ums Leben gekommen. Die Behörden in Athen befürchten, dass nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien wieder mehr Menschen versuchen könnten, mit Booten in die EU zu gelangen. (dpa/jW)