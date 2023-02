Biden baut Festung aus

Octavio Guzmn/IMAGO/Agencia EFE Viele Asylsuchende warten schon seit Monaten auf einen Termin bei der US-Einwanderungsbehörde (Ciudad Juárez, 22.12.2022)

153 Seiten lang ist die Regelung, die den Traum von einem besseren Leben zerplatzen lassen soll. Das US-Heimatschutzministerium veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) gemeinsam mit dem Justizministerium eine Bestimmung zur Verschärfung des Einwanderungsgesetzes. Die Regelung von US-Präsident Joseph Biden, die im Mai in Kraft treten und nach zwei Jahren auslaufen soll, bedeutet, dass all diejenigen, die irregulär in die USA einreisen, nicht asylberechtigt sind und abgeschoben werden dürfen.

Die Norm soll »Anreize für die Nutzung neuer und bestehender legaler Verfahren« schaffen, um von »gefährlichen Grenzübertritten abzuschrecken«, wie es in der Erklärung heißt. Die Regel soll den erwarteten »Ansturm« an der Südgrenze der USA nach dem Auslaufen des pandemischen Gesundheitsnotstands, den das Weiße Haus für den 11. Mai angesetzt hat, abschwächen. Die als »Titel 42« bekannten Einreisebeschränkungen, die von Expräsident Donald Trump eingeführt worden waren, hatten es den US-Behörden ermöglicht, seit März 2020 mehr als zwei Millionen Asylsuchende – auch während ihres laufenden Verfahrens – auszuweisen.

Am 5. Januar haben Biden und sein mexikanischer Amtskollege Andrés Manuel Lopez Obrador verkündet, dass bis zu 30.000 Venezolaner, Kubaner, Haitianer und Menschen aus Nicaragua monatlich Asylanträge für die Einreise in die USA stellen dürfen – dafür werden jeden Monat 30.000 dort nicht registrierte Menschen, die teilweise schon Jahre in den USA leben, nach Mexiko abgeschoben. Die dafür eigens entwickelte App der US-Einwanderungsbehörde, mit der Asylsuchende innerhalb von 14 Tagen einen Termin zur Anhörung bei der Einwanderungsbehörde in den mexikanischen Grenzstädten erhalten sollen, funktioniert wegen Überlastung die meiste Zeit nicht. Zudem ist es utopisch, dass bis zu 30.000 Personen monatlich Termine in den chronisch unterbesetzten Büros der Behörde bekommen könnten.

Während sich die Biden-Regierung mit ihrem Vorschlag als humanitäre Helden feiern will, lässt Kritik von rechts nicht lange auf sich warten: »Angesichts einer Rekordzahl von Migranten, die die Grenze überqueren, und mehr Amerikanern als je zuvor, die an einer Überdosis Drogen sterben, muss mehr getan werden, um die Krise einzudämmen, als diese Regierung zuzugeben bereit ist«, sagte der Republikanische Abgeordnete Mark Green, Vorsitzende des Heimatschutzausschusses des Repräsentantenhauses in einer Erklärung.

Damit spielt er auf die Opioidkrise in den USA an, bei der das synthetische Opioid Fentanyl jedes Jahr für Zehntausende tödliche Überdosen sorgt. Während Schusswaffen von den USA nach Mexiko verbracht werden und dort für Hunderte Tötungen sorgen, wird von den mexikanischen Kartellen Fentanyl in die USA geschmuggelt.

Leidtragende der verschärften Asylpolitik sind die mexikanischen Grenzstädte, die wartende, abgewiesene und deportierte Asylsuchende versorgen müssen. »Die Biden-Politik unterscheidet sich beim Thema Migration nicht von der Trump-Politik: Repressionen, Verstöße gegen die Menschenrechte und eine Verschärfung der Situation in den Transitstaaten, wie Mexiko – alles unter dem Deckmantel der Demokraten«, sagte Pável Blanco, erster Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Mexikos (PCM), am Donnerstag gegenüber jW. Allein in der nordmexikanischen Grenzstadt Ciudad Juarez gibt es 37 Herbergen für Migrierende, die jetzt schon überfüllt sind.