Ungarn: Parlament bespricht NATO-Norderweiterung

Budapest. Das ungarische Parlament erörtert in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO. Dies geht aus der Tagesordnung hervor, die das Parlament am Mittwoch abend auf seiner Webseite veröffentlichte. Ungarn ist neben der Türkei das letzte Land des westlichen Kriegsbündnisses, das die Beitritte der beiden nordeuropäischen Länder noch nicht ratifiziert hat. Die Annahme durch das ungarische Parlament gilt als gesichert. Zum Votum soll es den Plänen zufolge in der Woche ab dem 6. März kommen. Ungarn ist seit 1999 NATO-Mitglied. (dpa/jW)