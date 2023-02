Gewalt vor Wahlen in Nigeria

Abuja. Kurz vor den Wahlen in Nigeria hat es gewalttätige Übergriffe im Land gegeben. Ein Parlamentskandidat der oppositionellen Labour-Partei wurde am Mittwoch abend in seinem Auto erschossen und in Brand gesetzt, als er von einer Wahlkampfveranstaltung kam. Ein Fahrer der Oppositionspartei Peopl’s Democratic Party verbrannte nach einem Angriff mit einem Molotowcocktail. Der Angriff auf einen Kandidaten der Regierungspartei All Progressives Congress sei verhindert worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Mehr als 90 Millionen Wahlberechtigte wählen am Sonnabend einen Präsidenten sowie Abgeordnete für beide Parlamentskammern. (dpa/jW)