»Die Linksjugend existiert auf der Straße nicht mehr«

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Teilnehmer einer Kundgebung (Dresden, 1.7.2020)

Ende Januar haben Mitglieder der Linksjugend mit »Jugend für Sozialismus« einen neuen Verband ins Leben gerufen, weil sie für die Linksjugend keine politische Perspektive mehr sehen. Was hat das für eine Vorgeschichte?

Am 31. Januar fand ein Onlinetreffen des Bundesarbeitskreises Revolutionäre Linke statt. Das ist ein Zusammenschluss in der Linksjugend, der sich gegründet hat, um für einen klassenkämpferischen Kurs einzustehen. Viele von uns sind seit Jahren im Verband aktiv, haben aber schon vor längerer Zeit gemerkt, dass dieser Jugendverband mit dem formulierten sozialistischen Anspruch in der Praxis nichts zu tun hat. Das kann man anhand vieler Beispiele zeigen, etwa an den Bundeskongressen, wo immer wieder zum Teil absurde Diskussionen geführt werden, deren Themen komplett abseits von den aktuellen Klassenauseinandersetzungen in Deutschland stehen.

Wir haben den Arbeitskreis gegründet und sind immer wieder mit Stellungnahmen und Anträgen hervorgetreten. Doch der Trend, gegen den wir gekämpft haben, hat sich immer weiter verstärkt. Zum russischen Angriff auf die Ukraine gab es ein paar Stellungnahmen, aber keine Initiativen oder Kampagnen, die sich kritisch mit der Hochrüstungspolitik hierzulande auseinandergesetzt hätten. Es gibt Bildungsseminare mit den immer selben Leuten, während die Linksjugend auf der Straße nicht mehr existiert. Das war vor zehn Jahren noch anders. Wir haben uns am 31. Januar dafür entschieden, dass wir unsere Kraft besser beim Aufbau einer neuen Organisation einsetzen.

Wie würden Sie die dominierende Strömung in der Linksjugend beschreiben?

Es gibt ein starkes identitätspolitisches Element, wie man zuletzt in der »Linke-Me-too«-Debatte sehen konnte. Die Diskussionskultur ist toxisch, was sich unter anderem an Ausschlussanträgen gegen Vertreter des linken Flügels zeigt. Es gibt Beschlüsse, in denen es grundsätzlich abgelehnt wird, über einen Zusammenhang zwischen Sanktionen und der Inflation oder zwischen dem Agieren der NATO und dem russischen Angriff auf die Ukraine auch nur zu reden. Wir stecken in der tiefsten Krise des Kapitalismus seit Jahrzehnten, und die Linksjugend ist nirgendwo zu sehen.

Sie wollen einen neuen Jugendverband aufbauen und gleichzeitig weiter in der Linksjugend arbeiten. Soll das für eine Übergangsphase so sein, oder ist das ein auf Dauer angelegtes Modell?

Wir kämpfen nicht mehr als Bundesarbeitskreis innerhalb der Linksjugend für unsere Positionen. Andererseits wollen wir niemandem die Pistole auf die Brust setzen und stellen in Rechnung, dass es viele Mitglieder gibt, die unsere Kritik teilen, aber nicht sofort aus der Linksjugend austreten wollen.

Nun versteht sich auch »Jugend für Sozialismus« ausdrücklich als Linkspartei-nah. Ist das nicht inkonsequent? Die Partei hat ja mit dem geforderten revolutionär-sozialistischen Kurs auch ziemlich wenig zu tun.

Es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen der Linksjugend, die vielen Jugendlichen überhaupt kein Begriff ist, und der Linkspartei. Die Partei ist in Parlamenten vertreten und vielen Menschen bekannt. Sie hat eine fortschrittliche Ausstrahlung, etwa auf die Bewegung in den Krankenhäusern. Gleichzeitig wissen wir auch, dass die Partei dort, wo sie mitregiert, das Elend in der Hauptsache verwaltet.

Gibt es irgendeine Strömung in der Partei, von der »Jugend für Sozialismus« sagt, die müssen wir stärken?

Wir rechnen uns keinem der bestehenden Lager zu. Am ehesten würden sich unsere Mitglieder wohl in der Antikapitalistischen Linken wiederfinden, die allerdings immer weiter an Bedeutung verliert. Für uns ist es keine Frage, ob die Linke sich spaltet, sondern nur noch, wann das passiert.

Wie sieht es mit der Verankerung in der Fläche aus?

Relativ stark sind wir derzeit in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, wo es immer eine linke Mehrheit in der Linksjugend gab. Aktuell führen wir auch Gespräche mit Genossinnen und Genossen in Niedersachsen und Bayern. Noch kaum vertreten sind wir in den ostdeutschen Flächenländern, wo die Linksjugend weitgehend inaktiv ist und es schon seit langer Zeit keine Angebote mehr für Mitglieder gab, sich mit marxistischen Debatten vertraut zu machen.