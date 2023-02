Ukraine-Krieg: Treffen internationaler Gremien

Wien. Am Donnerstag hat in Wien die Wintertagung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) begonnen. Weil neun russische Delegierte an dem Treffen der Parlamentarischen Versammlung teilnehmen, haben ukrainische und litauische Abgeordnete beschlossen, der Sitzung fernzubleiben. Die OSZE hat die »Verhinderung von Konflikten und die Stärkung der Demokratie« zum Ziel. Sie ist das einzige regionale Sicherheitsforum, bei dem NATO-Staaten wie die USA regelmäßig mit Russland zusammentreffen.

Die UN-Vollversammlung setzte am Donnerstag ihre Beratungen über eine neue Resolution zu dem Krieg in der Ukraine fort. Die Abstimmung über die Resolution, in der ein »umfassender, gerechter und dauerhafter Frieden in der Ukrai­ne« und ein vollständiger Abzug der russischen Truppen gefordert wird, wurde nach jW-Redaktionsschluss erwartet. (dpa/jW)