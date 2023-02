Branchenkrise: Funke schlägt runden Tisch vor

Essen. Funke-Verlegerin Julia Becker hat den Konkurrenten Bertelsmann für dessen Einstellungspläne zahlreicher Gruner-und-Jahr-Zeitschriften kritisiert. In einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Sonnabend) schlug die Aufsichtsratsvorsitzende der Funke-Mediengruppe zugleich einen runden Tisch von Verlegerinnen und Verlegern vor. »An ihm könnten wir gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten, Managern, Verbandsvertretern und Wissenschaftlern Wege suchen, unabhängigen Journalismus zu retten«, meinte sie. Funke werde diese Initiative auf den Weg bringen. Becker schrieb in dem Beitrag mit der Überschrift »Mehr Mut!«: »Das Zerschlagen eines traditionsreichen und bedeutenden Verlags und das Verschwinden vieler großer und kleiner Magazinmarken kann uns nicht egal sein.« (dpa/jW)