Russland: Armee weist Vorwürfe zurück

Moskau. Die russische Armee hat Vorwürfe der privaten Militärfirma »Wagner« zurückgewiesen. »Alle Forderungen nach Munition für Angriffseinheiten werden so schnell wie möglich erfüllt«, erklärte am Dienstag abend das Verteidigungsministerium in Moskau. Berichte, dass es Nachschubprobleme gebe, seien »absolut falsch«. »Wagner«-Chef Jewgeni Prigoschin hatte dem Generalstab der Armee zuvor »Hochverrat« vorgeworfen, weil er seine Söldner, die in der Ukraine kämpfen, nicht ausreichend mit Ausrüstung versorge. Am Mittwoch legte Prigoschin in einer Audiobotschaft nach und forderte die Russen »vom Fahrer bis zur Flugbegleiterin« auf, Munition für die »Wagner«-Truppe zu verlangen. (AFP/jW)