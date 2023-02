Südkorea: Manöver mit USA und Japan

Seoul. Südkorea hat mit den USA und Japan ein gemeinsames Seemanöver abgehalten. Zur Übung am Mittwoch in Gewässern zwischen der Koreanischen Halbinsel und Japan hätten die drei Länder jeweils einen eigenen Zerstörer entsandt, teilte der Generalstab in Südkorea mit. Die USA und ihre ostasiatischen Verbündeten fühlen sich durch das Raketen- und Atomwaffenprogramm Nordkoreas bedroht. Pjöngjang hatte am Sonnabend in Reaktion auf das Manöver eine Langstreckenrakete getestet, die auch US-Territorium erreichen könnte. Japan beantragte wegen der Tests eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. (dpa/jW)