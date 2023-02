Meloni unterstützt Selenskij

Kiew. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist am Dienstag in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zusammengetroffen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz, von der die italienische Regierung im Anschluss ein Video verbreitete, sagte sie ihrem Gastgeber fortgesetzte militärische, finanzielle und zivile Unterstützung zu. Meloni war am Dienstag von Polen kommend nach Kiew gereist. (dpa/jW)