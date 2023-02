Taipeh provoziert Beijing

Washington. Der Außenminister der abtrünnigen chinesischen Provinz Taiwan, Joseph Wu, ist zu sicherheitspolitischen Gesprächen mit hohen US-Regierungsvertretern in Washington eingetroffen. An den Besprechungen nahmen unter anderen die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman und ihr Abteilungsleiter für Ostasien, Daniel Kritenbrink, teil, wie die taiwanesische Nachrichtenagentur CNA berichtete. China protestierte am Mittwoch gegen den offiziellen Kontakt der USA mit Vertretern der international nicht anerkannten Republik. (dpa/jW)