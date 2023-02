Zehn Zivilisten bei Anschlag in Somalia getötet

Mogadischu. Bei einem Anschlag der islamistischen Al-Schabab-Miliz in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind nach Angaben der Regierung zehn Zivilisten getötet worden. Die vier Angreifer, die ein Gebäude gestürmt hätten, seien von Einsatzkräften erschossen worden, teilte das Informationsministerium am Dienstag abend mit. Al-Schabab bekannte sich zu der Tat und erklärte, man habe ein Haus attackiert, in dem Militärs nach Kämpfen gegen die Miliz untergebracht gewesen seien. Augenzeugen zufolge ging der Erstürmung ein Selbstmordattentat voraus. (Reuters/jW)