London: Aldi will expandieren

London. Der Lebensmitteldiscounter Aldi will seine Präsenz in London deutlich ausbauen. Die Menge der derzeit rund 60 Filialen in der Region um die britische Hauptstadt solle nahezu verdoppelt werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Dazu sollen Aldi zufolge 2.400 Menschen eingestellt werden. Die Stellen entstünden zusätzlich zu den mehr als 6.000 neuen Arbeitsplätzen, die Aldi in diesem Jahr in Großbritannien schaffen wolle, sagte eine Unternehmenssprecherin gegenüber AFP. (AFP/jW)