Großbank HSBC steigert Gewinn

London. Die britische Großbank HSBC hat im vergangenen Jahr dank steigender Zinsen und gut laufender Geschäfte in Asien operativ deutlich mehr verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern sei um knapp 17 Prozent auf rund 24 Milliarden US-Dollar geklettert, teilte die größtenteils in Asien aktive Bank am Dienstag in London mit. (dpa/jW)